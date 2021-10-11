На Ямале над ребенком-инвалидом издевались в коррекционной школе

Следком возбудил уголовное дело после сообщения о жестоком обращении с девочкой-инвалидом в коррекционной школе 18 Нового Уренгоя. Тревогу забила в соцсетях мама ребенка.
В прокуратуре Нового Уренгоя сообщают, что организована прокурорская проверка.
В СК по ЯНАО сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками школы в отношении несовершеннолетней, имеющей ограниченные возможности здоровья по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).
В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения.
Новый Уренгой, Александр Непомнящий
Новый Уренгой. Другие новости 11.10.21
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