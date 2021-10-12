114 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 107 из них зафиксировали у жителей региона, 7 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 51 740 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 750 ямальцев. У 107 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 25 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 1 случай летального исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 708 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 11.10.21

112 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. / На Ямале над ребенком-инвалидом издевались в коррекционной школе. / Прокурор аннулировал брак югорчанки и уже женатого армянина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»