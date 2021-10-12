Ямальскому МЧС назначили сегодня временного руководителя, предыдущий перешел на другую работу

Ямальскому МЧС назначили сегодня временного руководителя – врио начальника ГУ МЧС РФ по округу стал Олег Гилев. Бывший глава ямальского ведомства Михаил Осокин, сегодня, 12 октября представил 47-летнего Гилева личному составу.

В релизе по поводу назначения говорится о том, что Гилев прибыл на Ямал из Екатеринбурга, где проходил службу в должности заместителя начальника Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.

Гилев окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, затем проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, участвовал в гуманитарных и спасательных операциях на Дальнем Востоке и в Бурятии. Экс-глава ямальского управления МЧС Осокин охарактеризовал нового руководителя как опытного профессионала.

Ротация в ГУ МЧС по ЯНАО обусловлена тем, что Михаил Осокин переведен на работу в другой регион – он возглавил ГУ МЧС РФ по Ульяновской области.

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