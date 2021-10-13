На Ямале в ближайшее время планируется создать три мусороперерабатывающих завода

В Ямало-Ненецком АО планируется создать три кластера по обращению с ТКО в отдалении от Салехарда, Нового Уренгоя и Муравленко. Они будут включать в себя автоматизированные мусоросортировочные комплексы с полигонами по захоронению отходов и связанные с ними транспортными потоками мусороперегрузочные станции и площадки временного накопления. Об этом

на пленарном заседании Российского экологического форума рассказал глава Ямала Дмитрий Артюхов. Участие мероприятии также приняли заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, губернаторы арктических регионов и руководители профильных компаний.

Инфраструктура проектов создается на условиях концессионных соглашений. «Мы активно работаем по этим проектам с командой Российского экологического оператора. У нас в стране накоплен большой опыт поддержки концессионных проектов, мы сейчас это видим в туристической сфере. Применение подобных механизмов в области обращения с отходами даст нам не только возможность построить объекты, но и сдержать тарифные последствия», – отметил Дмитрий Артюхов.

Коме того, как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, Артюхов также обратил внимание на проблему реформирования системы обращения с ТКО на отдаленных территориях. Большинство населённых пунктов в округе не имеют круглогодичного наземного сообщения. Это затрудняет транспортировку отходов. Из-за сложной логистики участники рынка не готовы вывозить оттуда даже те отходы, которые подлежат монетизации. Невозможно и включение данных расходов в тариф, так как это приведёт к его кратному росту. Дмитрий Артюхов предложил обсудить ситуацию на федеральном уровне и найти решение для отдаленных территорий.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 12.10.21

Ямальскому МЧС назначили сегодня временного руководителя, предыдущий перешел на другую работу. / Артюхов собирает вопросы ямальчан – 14 октября он ответит на них в прямом эфире. / 114 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»