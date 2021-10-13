Гектар за гектар – на Ямале компании ТЭК высаживают новые леса взамен загубленных

На Ямале продолжается большая экологическая акция, посвященная компенсационному лесовосстановлению. Оно позволяет восстановить площадь лесов, которые были отданы компаниям ТЭК для освоения месторождений, и восполнить урон, нанесенный в результате промышленного освоения территорий, возможной вырубки деревьев, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Приемка новых посадок ведется по 15 различным критериям. Самые важные – количество посаженных деревьев на площади 1 га и приживаемость лесных культур. Если критерии не соответствуют нормативам, работы не принимаются.

По сравнению с прошлым годом, количество высаженных деревьев увеличилось в 9 раз. В прошлом году компании ТЭК высадили 44 га леса, в этом году на начало октября – 387 га. До конца года эта цифра ещё увеличится.

Для восстановления лесов высаживают сосну. Больше всего деревьев высадили в Пуровском районе. «Мы активно сотрудничает с лесопользователями в части реализации положений и норм лесного законодательства при проведении лесовосстановления. Принятые в 2021 году работы внесут вклад в выполняемое департаментом мероприятие «увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения», которое реализуется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», – отметил заместитель начальника управления лесных отношений департамента природно-ресурсного регулирования» лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Евгений Соловьёв.

Мероприятия по лесовосстановлению компаниями ТЭК на Ямале реализуются с 2020 года. Действует подход «гектар за гектар». То есть предприятия ТЭК обязаны провести лесовосстановительные работы на площади равной площади лесов, задействованных при разработке месторождений.

Лесовосстановление проходит в рамках национального проекта «Экология», федерального и регионального проектов «Сохранение лесов».

Салехард, Елена Васильева

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