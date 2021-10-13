Бывший директор кадастра Ямала раздавал сотрудникам сверхпремии, а потом забирал обналиченные деньги и тратил их на себя

На Ямале бывший директор ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» пойдет в суд за крупные хищения госимущества.

По данным следствия, глава кадастра с 2013 по 2019 год выводил деньги с предприятия через обналичивание. Происходило это по такой схеме: в ходе премирования работников филиала под видом премии в повышенном размере директор выписал ряду лиц и дополнительные повышенные выплаты. Полученные деньги сотрудники должны были вернуть директору – якобы, они тратились на нужды филиала.

При этом, как сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по ЯНАО, дополнительно «премированные» сотрудники сомневались в том, что директор действует честно, но опасаясь быть уволенными, делали то, что руководство говорило.

Всего за шесть лет обвиняемому было передано более 14,5 млн рублей, из которых 2 млн рублей он потратил на потребности филиала, а 12,5 млн рублей потратил на личные нужды.

Чтобы установить масштабы обналички, следователям пришлось допросить более 130 свидетелей, провести экспертизы и оценку имущества кадастровой палаты. Объемы материалов дела составили более 54 томов.

Установлено и арестовано недвижимое имущество и транспортные средства обвиняемого, приобретенные за счет преступных средств, на общую сумму более 13 млн. руб.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств экс-директора, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 13.10.21

Гектар за гектар – на Ямале компании ТЭК высаживают новые леса взамен загубленных. / На Ямале в ближайшее время планируется создать три мусороперерабатывающих завода. / Ямальскому МЧС назначили сегодня временного руководителя, предыдущий перешел на другую работу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»