На Ямале медработников будут премировать за вакцинацию граждан от ковида

На Ямале медики получат премию за вакцинированных граждан. Проект документа размещен на портале правительства Ямала. Его автор – департамент здравоохранения округа.

Как говорится в сопроводительной записке, планируется премировать не только тех, кто непосредственно ставит прививку. Поощрения запланированы и для тех, кто ведет разъяснительную работу, следствием которой становится решение граждан вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Также прибавку к зарплате получат специалисты, проводящие осмотр до и после вакцинации.

Выплаты планируется производить из средств окружного и федерального бюджетов с учетом районного коэффициента и северной надбавки. Размер денежной компенсации медикам в документе не указан.

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