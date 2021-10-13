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Среда, 13 октября 2021, 13:21 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале медработников будут премировать за вакцинацию граждан от ковида

На Ямале медики получат премию за вакцинированных граждан. Проект документа размещен на портале правительства Ямала. Его автор – департамент здравоохранения округа.

Как говорится в сопроводительной записке, планируется премировать не только тех, кто непосредственно ставит прививку. Поощрения запланированы и для тех, кто ведет разъяснительную работу, следствием которой становится решение граждан вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Также прибавку к зарплате получат специалисты, проводящие осмотр до и после вакцинации.

Выплаты планируется производить из средств окружного и федерального бюджетов с учетом районного коэффициента и северной надбавки. Размер денежной компенсации медикам в документе не указан.

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