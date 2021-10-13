115 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 115 из них зафиксировали у жителей региона, 10 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в округе выявлено 51 855 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 756 ямальцев. У 98 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 22 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом не зафиксировано случаев летального исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 708 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 13.10.21

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