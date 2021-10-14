На Ямале с рельсов сошло восемь железнодорожных цистерн

В поселке Пурпе с рельсов сошли 8 цистерн. ЧП произошло накануне, в середине дня. Как сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, происшествие зафиксировано на технологической ветке. По ней передвигался грузовой состав из 34 вагонов. 8 из них сошли с рельс. Опрокидывания цистерн не допущено, пострадавших нет. Также в ходе проверки, специалисты не выявили разлива и повреждений груза. Вред окружающей среде не причинен. Задержек в движении регулярных поездов тоже не допущено.

Сейчас следователи надзорного ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия. Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка в сфере безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Пурпе, Александр Непомнящий

Пурпе. Другие новости 14.10.21

Рейсы задерживаются: север «тюменской матрешки» заволокло туманом. / Ямальским школьникам увеличили осенние каникулы – виноват COVID-19. / 115 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»