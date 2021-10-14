Ямал: выявлено 117 случаев COVID-19 за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 117 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 100 из них зафиксировали у жителей региона, 17 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлена 51 972 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 742 ямальца. У 90 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, 20-ти пациентам требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 711 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 14.10.21

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