На Ямале поймали браконьера – он пытался поймать редких птиц семейства соколиные

Салехардские полицейские задержали в районе автодороги Обская – Бованенково правонарушителя, пытавшегося устроить незаконную охоту на хищных птиц семейства соколиные.

Сообщение поступило на горячую линию в службу по охране биоресурсов ЯНАО и специалисты сразу выехали на место для проверки. Факт браконьерства был подтвержден.

У мужчины, который пытался поймать птиц, изъяли специальные приспособления для ловли и приманку – живых голубей, сообщает «Север-пресс».

По факту незаконной охоты ведется проверка. Пернатые хищники очень дорого ценятся на международном рынке, в том числе в ОАЭ, где они продаются на аукционах.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 14.10.21

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