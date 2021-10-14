На Ямале найдена колония белощекой казарки

На Ямале сотрудники управления по охране и регулированию использования животного мира департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО завершили полевой этап работ по авиаучету численности водоплавающих видов птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам.

Предварительные выводы по результатам работ говорят об увеличении численности основных видов водоплавающих птиц, в отношении которых ведется промысел. Кроме того, на Байдорацкой губе впервые на территории Ямала была выявлена популяция белощекой казарки в несколько тысяч особей. Обычный ареал обитания этой птицы на Севере России ограничивался Европейской частью.

Для сохранения численности водоплавающих птиц в округе департаментом природных ресурсов организовываются зоны покоя дичи, устанавливаются сроки ограничения охоты в летний период, осуществляется регулярное патрулирование охотничьих угодий для выявления и пресечения нарушений правил охоты. Цель проведённого мониторинга – определение состояния водоплавающих птиц, динамики изменений численности и оценки эффективности принятых в округе мер по их сохранению.

В ходе мониторинга также фиксировались встречи краснокнижных животных – лося, дикого северного оленя и овцебыка. Эти данные позволят уточнить динамику численности, ареал обитания и пути миграции редких животных. Полученная информация будет использована для планирования мероприятий по их охране.

«Окончательные выводы по проведённому мониторингу будут сделаны после камеральной обработки материалов и подготовки итогового отчета. Но уже сейчас можно сказать, что меры предпринимаемые в округе по сохранению популяций водоплавающих птиц дают свои результаты», – отметил начальник отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга животного мира управления по охране и регулированию использования животного мира департамента природно-ресурсного регулирования» лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Виталий Борисюк.

Ямал является «домом» для множества видов перелетных птиц. Сюда прилетают на линьку и размножение более 40 видов водоплавающих птиц, в том числе занесенных в Красную книгу России, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

Авиаучет проходил в период массовой осенней миграции птиц. Наибольшее внимание было уделено местам концентрации и пролетным путям в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском и Красноселькупском районах.

Всего, в рамках выполняемой работы, двумя маломерными воздушными судами было пройдено более 15 тысяч километров, а общая обследуемая площадь составила 25 тысяч квадратных километров. Объем отснятого фотоматериала для дешифровки и анализа составил около 200 гигабайт.

Последний раз аналогичные по масштабу работы проводились на территории Ямала в 2014 году. Сотрудники управления по охране и регулированию использования животного мира департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО приступили к планированию программы следующего мониторинга. Особое внимание будет уделено белощекой казарке, оценки её численности и определения ареала обитания на территории округа.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 14.10.21

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