Ямал и Росрыболовство подписали соглашение о сотрудничестве

14 октября в Москве губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Документ предусматривает взаимодействие правительства округа и Росрыболовства в области охраны и использования водных биологических ресурсов, аквакультуры, искусственного воспроизводства, а также организации и развитии рыбного хозяйства Ямала, сообщает пресс-служба главы ЯНАО. Подготовка соглашения и обсуждение вопросов сотрудничества начались в апреле в ходе совещания по вопросам состояния запасов водных биологических ресурсов в Обском и Тазовском бассейнах.

«Для Ямала рыбодобыча – одна из ключевых сельскохозяйственных отраслей. В ней заняты тысячи жителей небольших поселений. Это традиционный промысел для наших коренных народов. Поэтому наша главная задача – грамотно сочетать сохранение традиций и поддержание экологического баланса с проектами развития. Для этого, в частности, у нас в округе действует программа воспроизводства ценных пород рыб. Убеждён, что соглашение позволит нам ещё эффективнее двигаться в этом направлении», – отметил Дмитрий Артюхов.

Глава Росрыболовства подчеркнул, что искусственное воспроизводство водных биоресурсов является важным для региона.

«Сохранение запасов – безусловный приоритет при регулировании рыболовства. Эту работу важно проводить и в отношение ценных видов, и для наращивания вылова основных промысловых объектов. Как показывает практика, координация усилий по всем направлениям, в том числе в области охраны водных биоресурсов, позволит реализовывать стратегию устойчивого рыболовства, обеспечит прогнозируемый вылов и социально-экономическое развитие региона», – сказал Илья Шестаков.

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия в сфере искусственного воспроизводства биоресурсов, в том числе проведение ресурсных исследований и разработок научными организациями, подведомственными Росрыболовству. Отдельное внимание в документе уделено борьбе с незаконным выловом рыбы. Правительство Ямала и Росрыболовство расширят взаимодействие в области предупреждения и пресечения случаев браконьерства.

Кроме того, стороны договорились о реализации совместных проектов по цифровизации рыбохозяйственного комплекса региона. В современных условиях повышение эффективности деятельности предприятий неразрывно связано с внедрением в организацию работы цифровых технологий.

Москва, Салехард, Елена Васильева

Москва, Салехард. Другие новости 15.10.21

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