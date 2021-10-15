Судебный пристав взял сто тысяч у должницы и оставил себе

Судебный пристав из Салехарда попал под суд за то, что присвоил себе чужие деньги.

По данным следствия и суда, в 2018 году обвиняемый, используя свое служебное положение, в рамках исполнительного производства принял от жительницы города Салехарда 100 тысяч рублей с целью частичного погашения ее задолженности по исполнительному листу. Однако деньги эти на счет пристав так и не внес – он поставил их себе. Преступление было выявлено и расследовано, а затем передано в суд.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 15.10.21

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