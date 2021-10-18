На Салмановском нефтегазовом месторождении упавшая стрела крана раздавила рабочего

На Ямале возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на Салмановском нефтегазовом месторождении в Тазовском районе.

10 сентября в районе 23:00 из-за нарушения требований безопасности при ведении строительных работ стрела автомобильного крана упала на кабину грузового «Урала». В тот момент в ней находился водитель. В результате ЧП 25-летний мужчин получил закрытую черепно-мозговую травму. Он скончался на месте происшествия.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СРК РФ по ЯНАО, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека». Следователи устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Тазовский район, Александр Непомнящий

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