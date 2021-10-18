Ямал: за сутки зафиксировано еще 124 случая COVID-19

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 124 новых случая COVID-19. Из них 100 – жители региона, 24 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее количество заболевших в округе с начала пандемии составило 52 456.

На данный момент в больницах округа под наблюдением врачей находится 842 ямальца. 110 из них в тяжелом состоянии, 18 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики констатировали 3 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 723 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 18.10.21

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