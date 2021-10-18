Ямальские ученые получили грант на улучшение генофонда северного оленя

Ученые Ямало-Ненецкого автономного округа изучат генофонд ненецкой породы северного оленя и разработают меры по улучшению его хозяйственных качеств с помощью селекции.

Исследования пройдут по научной теме «Изучение, сохранение и рациональное использование генетических ресурсов северных оленей в целях создания фундаментальных основ направленного селекционного процесса». Проектируемый результат работы ― научно обоснованная система применения генетических технологий для улучшения качества селекционно-племенной работы. Планируется, что использование такой системы в долгосрочной перспективе сделает северного оленя здоровее и выносливее, увеличит живой вес и сохранность поголовья.

Для выполнения многолетнего государственного задания Ямальская опытная станция (г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ) получила грант Министерства науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Благодаря федеральной поддержке в Ямало-Ненецком автономном округе впервые за несколько десятилетий формируется локальный научный коллектив, который нацелен на получение новых фундаментальных знаний о генетике северных оленей и их применение в практической селекции. «За последние 20-30 лет некоторые показатели в оленеводстве существенно сократились, а животные ненецкой породы мельчают, что заметно даже не специалистам: с 1980-х годов живой вес взрослого оленя сократился почти в 1,5-2 раза. И дело не только в ухудшении пастбищ, но и в снижении эффективности селекции и племенной работы. Планируемый практический результат нашей работы ― это улучшение в среднем на 20-40% нарастающим итогом к 2035 году ключевых производственных показателей оленеводческих предприятий: деловой выход телят, сохранность взрослого поголовья, процент яловости маточного поголовья, валовое производство мяса на 100 январских оленей. Планируется, что уже в течение следующих нескольких лет наше учреждение наладит производство высококлассного племенного молодняка северного оленя с заданными хозяйственно-полезными признаками в количестве до 200 голов ― специально для обновления состава групп быков-производителей в хозяйствах Ямало-Ненецкого автономного округа», ― рассказывает директор Ямальской опытной станции Максим Максимчик.

Коллектив научной лаборатории включает в себя двух докторов наук, трех кандидатов наук и одного соискателя. На первом этапе создания и деятельности научной лаборатории часть сотрудников будет проводить полевые научные исследования в Салехарде и Приуральском районе, где выпасается опытное стадо оленей. Другая часть коллектива сосредоточится на лабораторных исследованиях.

Отметим, что ямальская опытная станция ― подразделение Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, правопреемник Обдорского ветеринарно-бактериологического института, основанного в 1924 году, первого научного учреждения в Уральском федеральном округе, нацеленного на решение проблем северного оленеводства.

Салехард, Елена Васильева

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