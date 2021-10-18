На Ямале запустили чат-бот, чтобы отвечать на многочисленные, в том числе повторяющиеся, вопросы граждан

ЦУР ЯНАО запустил первый в регионе чат-бот «ЯНАО официально». Он доступен в мессенджерах Viber и Telegram. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства региона, информационные сервисы бота помогут жителям округа получать ответы на самые популярные вопросы о предоставлении государственных и муниципальных услуг, мерах поддержки, выплатах, а также необходимую информацию из сфер здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта, связи и других.

Преимущество сервиса – в оперативном получении достоверной информации из одного официального источника. Кроме того, его запуск поможет снять необходимость отвечать на наиболее часто повторяющиеся вопросы профильным структурам власти. К примеру, с начала года ЦУР ЯНАО зафиксировал более 3,5 тысяч вопросов от жителей округа в соцсетях по теме социальной защиты. Более трети из них – однотипные. Основная доля авторов таких сообщений приходится на многодетные семьи, пенсионеров, социально незащищенные категории граждан.

«В Надымском районе сегодня насчитывается более 1300 многодетных семей. Сейчас вопросы о социальных гарантиях, новых госпрограммах и многое другое приходится обсуждать между собой в закрытых сообществах многодетных мам. И далеко не всегда находить ответы. Такой сервис мог бы значительно облегчить нам жизнь и, к примеру, помочь не пропустить вводимые новшества для нашей категории», – рассказала руководитель общественной организации «Многодетные семьи Надымского района» Светлана Корницкая.

Одна из главных особенностей чат-бота – наличие обратной связи.

«С помощью чат-бота граждане могут отправлять жалобы, которые моментально попадут в систему Инцидент-менеджмент. Специалисты ЦУР будут фиксировать их и передавать ответственным исполнителям. Благодаря такому функционалу жителям округа еще более доступной станет обратная связь с органами власти региона», – отметил руководитель ЦУР ЯНАО Александр Павлика.

Отдельный раздел чат-бота посвящен актуальной теме вакцинации от коронавируса. В частности, он позволит ямальцам узнать, как записаться на вакцинацию, где сделать прививку, получить информацию о конкретных вакцинах.

Для удобства пользователей в сервисе собраны номера телефонов горячих линий различных учреждений и ведомств.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 18.10.21

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