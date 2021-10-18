Ямальчанам привезли еще пять тысяч доз «КовиВака» и «Спутника V»

На Ямале продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции нового типа. Накануне на окружной склад Ямальского СПИД-Центра поступило почти 5 тысяч доз вакцины. Из них 780 комплектов доз – препарат «КовиВак» и 4200 комплектов доз – «Спутник V». В ближайшее время препарат будет направлен в медицинские учреждения округа с соблюдением особого режима транспортировки.

«На Ямале созданы все условия для вакцинации населения: сформирован достаточный запас препаратов, вакцина продолжает поступать на регулярной основе, в прививочных пунктах созданы комфортные условия для прохождения иммунизации, а прививочные бригады осуществляют выездную вакцинацию трудовых коллективов на предприятиях. Помните, только вместе мы сможем победить коронавирус и вернуться к прежнему образу жизни без ограничительных мер», – прокомментировала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ЯНАО Людмила Волова.

Всего в Ямало-Ненецком автономном округе оборудовано 79 пунктов вакцинопрофилактики.

В общей сложности с начала прививочной кампании регион получил более 290 тысяч доз вакцины.

На сегодняшний день 187 363 жителей региона привились первым компонентом вакцины, 177 624 – двумя.

Повторная вакцинация полностью выполнена 7 934 северянам. Ревакцинация проводится через шесть месяцев после вакцинации, либо перенесенного COVID-19.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 18.10.21

На Ямале запустили чат-бот, чтобы отвечать на многочисленные, в том числе повторяющиеся, вопросы граждан. / Ямал: за сутки зафиксировано еще 124 случая COVID-19. / На Салмановском нефтегазовом месторождении упавшая стрела крана раздавила рабочего. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»