В Ноябрьске горел деревянный дом. Пострадал ребенок

Сегодня ночью в микрорайоне Вынгапуровский в Нябрьске горел многоквартирный деревянный дом. Пожарные получили сообщение о возгорании в 01:30 ночи.

«По прибытию наблюдалось открытое горение по всей кровли здания с переходом на 1 этаж, что свидетельствовало о позднем сообщении о пожаре. Угроза расположенным рядом зданиям отсутствовала. По предварительным данным в доме проживало 47 человек, 13 из которых дети. Все жильцы дома эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных," – говорится в сообщении регионального МЧС.

Сам дом удалось потушить только в 4 утра. В результате пожара пострадал 15-летний подросток, получивший ожоги плеча 1-2 степени. Медицинская помощь ему оказали на месте. Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает причины пожара.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 18.10.21

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