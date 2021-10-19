За сутки на Ямале зафиксировано еще 126 случаев COVID-19

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 126 новых случаев COVID-19. Из них 112 – жители региона, 14 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 55 582 человека.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 833 ямальца, в том числе 107 – в тяжелом состоянии, 22 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики констатировали 2 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 725 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 19.10.21

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