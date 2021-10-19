Ледовые ограничения в акватории порта Сабетта введут 25 октября

В акватории порта Сабетта с 25 октября 2021 года будут введены ледовые ограничения. Решение принято на основании ледового прогноза в части сроков начала льдообразования в акватории Обской губы. Соответствующее распоряжение подписал и.о. капитана порта В.Горбовский.

Решение принято на основании ледового прогноза от 14 октября 2021 года, представленного ФГБУ «Северное УГМС, в части сроков начала льдообразования в акватории Обской губы и морского порта Сабетта (участки №1, 2, 3), а также на основании фактической погоды и прогнозов погоды.

Сабетта – арктический порт на западном берегу Обской губы Карского моря. Находится на восточном берегу полуострова Ямал в районе посёлка Сабетта. Предназначен для транспортировки сжиженного природного газа и обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП), напоминает portnews.ru.

Сабетта, Елена Васильева

Сабетта. Другие новости 19.10.21

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