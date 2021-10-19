Два молодых человека продавали наркотики, мечтая на полученные деньги открыть киоск по продаже шаурмы

На Ямале суд признал виновными двух 23-летних салехардцев в незаконном сбыте наркотиков. Юношей судили по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества».

Как сообщает ГТРК «Ямал», весной молодые люди решили открыть заведение общественного питания и готовить шаурму. Чтобы накопить на стартовый капитал, они купили 100 граммов наркотического вещества. Его молодые люди решили продавать на популярной площадке в сети интернет.

Летом юноши направились делать закладки в черте города. Для конспирации они взяли с собой спиннинг, но это им не помогло. Злоумышленников задержали оперативники.

Часть свертков с наркотиками была у молод людей с собой. Остальные – в доме у одного из подозреваемых.

Суд приговорил злоумышленников к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 19.10.21

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