Арктическую кухню будут пропагандировать по всей России

Арктическая кухня сможет претендовать на государственную поддержку как официально признанная креативная индустрия. Это следует из «Концепции творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года», которую недавно утвердил премьер Михаил Мишустин. В этом документе фигурирует и гастрономия. До 1 марта 2022 года Министерству культуры РФ предстоит разработать план реализации данного документа, сообщает «Российская газета».

Эта реформа откроет широкие возможности для арктической кухни, которая станет одним из наиболее мощных инструментов привлечения туристов в северные регионы. Сейчас ее продвижение ведется с помощью массовых гастрономических мероприятий. На фестивале «Таврида.Арт», который завершился в сентябре в Крыму, действовала лаборатория кулинарного искусства «Гастрономическая карта России». Ее автор и ведущая Екатерина Шаповалова собрала на площадке экспертов и поваров-исследователей из арктических регионов и с Дальнего Востока. Одной из самых популярных площадок фестиваля стала «Библиотека вкусов России». Более 500 ингредиентов-вкусов для нее были доставлены со всей страны. Из Мурманской области были представлены ягель, печень трески, икра сига, клыкач, лосось, морской гребешок, морошка моченая «7 Небо», соусы морошковый и брусничный «Кольский край».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил в ближайшее время рассмотреть возможности создания материально-технической базы для запуска «Школы арктической кухни» с привлечением местных специалистов. Запуск кулинарной школы планируется в период председательства России в Арктическом совете до 2023 года.

В декабре 2021 года при грантовой поддержке Федерального агентства по туризму в России заработает мобильное приложение по планированию путешествий в сфере гастрономического туризма – «ГИД Гастрономическая карта России».

Тем временем, блюда арктической кухни набирают популярность. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе пользуются спросом чипсы из ягеля – особого вида мха, который служит основой питания северных оленей. Производятся они в Мурманской области. Стоимость одной упаковки чипсов колеблется от 600 до 800 рублей – дороже, чем банка красной икры. Правда, чипсы из ягеля покупатели рассматривают не столько в качестве лакомства, сколько как эксклюзивный подарок друзьям и знакомым.

Салехард, Елена Васильева

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