В Салехарде и Лабытнанги выпал первый «большой» снег – техника уже работает

Сегодня, 20 октября, в Салехарде и Лабытнанги ночью выпал снег. Осадков оказалось так много, что утром коммунальщикам пришлось выйти на уборку. Согласно регламенту, первыми очищаются центральные улицы, затем – автостоянки, остановки и пешеходные тротуары. Также оперативно убирается снег с проезда к школьным и дошкольным учреждениям. Затем наступает очередь внутридомовых проездов.

Традиционно, коммунальщики обращают внимание на загруженность дворов и проездов и просят граждан убрать автотранспорт для уборки территории. Граждане, также традиционно, эти требования игнорируют, что уборке территории не способствует.

Между тем, по прогнозу синоптиков в ближайшие дни снег ожидается и в Тюмени. Много его не ожидается. Более того, ближе к выходным прогнозируется потепление до 12-13 градусов тепла, так что белый покров вряд ли задержится надолго. Поэтому дорожные и коммунальные коллапсы для Тюмени пока что откладываются.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 20.10.21

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