За сутки на Ямале зафиксировано еще 128 случаев COVID-19

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 128 новых случаев COVID-19. Из них 124 – жители региона, 4 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 52 710.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 836 ямальцев. 109 в тяжелом состоянии, 25 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики констатировали 3 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 728 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

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