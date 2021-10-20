На Ямале собираются за 4 года закрыть все 16 действующих мусорных полигона и открыть вместо них три кластера по переработке отходов

В Москве прошла встреча Губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Речь шла о реформировании системы по обращению с ТКО. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на Ямале это планируется сделать за 4 года. Это амбициозный план, потому как на данный момент на территории региона работает 16 полигонов, предел которых 170 тысяч тонн. Реформа должна закончиться 1 января 2025 года.

Что планируется сделать уже известно. Менее чем за 2,5 года необходимо создать три кластера по переработке отходов. В 2024 они должны быть построены в районе городов Салехард, Новый Уренгой и Муравленко. Они будут включать в себя автоматизированные мусоросортировочные комплексы. Которые станут центрами сбора и переработки ТКО.

Немаловажно, что Губернатор планирует привлечь частный капитал. Создаваться полигоны будут по условиям концессии.

«Одним из основных критериев отбора будет минимальное софинансирование со стороны бюджета. Также важно, чтобы инвестор был готов отказаться от части необходимой валовой выручки, которую можно компенсировать за счёт дохода от продажи ценных фракций отходов. Таким образом мы сможем снизить тариф для наших жителей», – сказал Дмитрий Артюхов. При этом он отметил, что конкурсная документация на строительство уже готова и есть первые заявки на участие от бизнеса.

Новые комплексы будут рассчитаны на развитую дорожную инфраструктуру, которая не зависит от времени года и погоды. А вот для удаленных территорий планируется разработать отдельную систему. По словам Дениса Буцаева, там, где нет стабильного транспортного сообщения, будет создана сеть из 8 накопителей, которые будут также участвовать в сортировке ТКО. А далее, видимо, при наступлении благоприятных условий, вывозится на один из трех заводов.

«Вместе с Дмитрием Андреевичем обсудили варианты поддержки проектов со стороны РЭО, рассчитываем на плодотворное сотрудничество», – отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Итогом, что очевидно, должно стать полное переформатирование мусорной отрасли региона. А она не подвергалась никаким изменениям 1990 года. В округе, еще раз напомним, действует 16, морально и технологически устаревших полигона по сбору ТКО. Они регулярно горят, вызывая раздражения местных жителей. Тушение в жаркую погоду, обычно, не дает результатов, все решают либо проливные дожди, а иногда даже и снег. Вполне возможно, что за 4 года ситуацию удастся переломить.

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