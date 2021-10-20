У 9 тысяч школьников Ямала ради эксперимента отберут телефоны

Эксперимент проведут в восьми школах Ямала. На время учебного дня у детей будут забирать мобильные телефоны. Данная мера позволит ученикам не отвлекаться на гаджеты во время занятий и перерывов, что положительно скажется на концентрации и успеваемости.

«Мобильные телефоны часто отвлекают детей от занятий в школах. В автономном округе принято решение об апробации использования шкафчиков для мобильных телефонов в школах. Дети будут перед занятиями складывать мобильные телефоны в специальные боксы, а в конце учебного дня забирать», – пояснил Марат Ныкышов, заместитель директора департамента образования ЯНАО.

Участие в пилотном проекте будет согласовано с родителями школьников. Ожидается, что на первом этапе изменения коснутся около 9 тысяч ребят в школах Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Надыма, Тарко-Сале. Для этого будет закуплено 352 бокса – в расчете один бокс на класс.

Закупку проведут после нового года. По итогам апробации опыт, если он будет положительным, можно будет распространить и на остальные школы Ямала.

В департаменте образования ЯНАО сообщают, что нескольких школах Ноябрьска и Ямальского района уже введена такая практика.

В Ямальской школе-интернате им. Василия Давыдова использование боксов под мобильные телефоны предусмотрено специальным положением школы. Документ разработали на основе методических рекомендаций Министерства просвещения РФ.

«Три года назад мы закупили боксы под мобильные телефоны для кабинетов начальной школы и спортзалов. На практике оценили положительный эффект этого нововведения. Планируем распространить опыт на среднее и старшее звено», – поделилась Антонина Бердникова, заместитель директора Ямальской школы-интерната.

В Ноябрьской школе №13 также используют боксы под мобильные телефоны. Инициаторами нововведения стали старшеклассники. Они защитили проект об использовании устройств мобильной связи в образовательном учреждении, на уроке технологии самостоятельно разработали и изготовили органайзеры под сотовые телефоны.

Всего в Ноябрьске добровольно сдают телефоны на время уроков в пяти школах. Там специальными боксами оснащены 67 кабинетов.

Салехард, Елена Васильева

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