Представительство ЯНАО в Екатеринбурге будет оптимизировано и закрыто

Салехард (Новый День, Александр Непомнящий) Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение ликвидировать представительство региона в Екатеринбурге. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Правительства ЯНАО. До 29 октября сотрудники получат уведомления об увольнении.

Само сокращение, должно пройти до 30 декабря текущего года, говорится в документе.

Основной причиной ликвидации представительства названа оптимизация.

Добавим, что представительство Ямала располагается в Екатеринбурге на улице Горького, 47, в нем пока работает человек, которые должны были развивать и укреплять внешнеторговые и иные виды связи с регионами РФ, участвовать выставочной, научной, культурной деятельности.

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