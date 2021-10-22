В Салехарде ребенка высадили из автобуса, потому что оплата проезда по карте не проходила

В Салехарде администрация города разбирается в обстоятельствах высадки из автобуса ребенка. О том, что водитель выставил мальчика из салона, пожаловалась Вконтакте «Подслушано в Салехарде» мать.

«Ситуация такая. Ребёнок поехал в школу (4 маршрут с телецентра), расплачивается картой. В этот раз почему-то не удалось оплатить покупку, хотя деньги на карте есть. После нескольких попыток оплатить, водитель говорит, что карта заблокирована и высаживает ребёнка.

Ребёнок возвращается домой за наличкой, и в этот момент приходит уведомление от Сбербанка о том, что оплата прошла.

Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться, нет не вернуть 23₽ рубля, а узнать на каком основании водитель высадил ребёнка?

Ребёнок учиться со второй смены, последний урок заканчивается в 19:00, в 19:20 едет последний автобус в нашу сторону, и если опять аппарат не сработает моего ребёнка оставят замерзать на улице?» – отписала ситуацию жительница Салехарда (орфография и пунктуация – авторские, прим. НД).

Пользователи Вконтакта тут же напомнили, что закон РФ запрещает высаживать из транспорта безбилетных детей. Другая горожанка так же сообщила, что с ее дочерью произошла аналогичная ситуация: «Такая же почти история недавно была с моей дочкой. Карта не сработала ей сказал водитель выходить. Слава богу мелочь валялась в кармане она заплатила доехала до дома а еслиб не оказалось. Что на водителей автобусов законы не распространяются? Безпредел».

Администрация Салехарда тревожный сигнал зафиксировала и предпримет шаги, чтобы разобраться в ситуации. «Здравствуйте. Благодарим за сигнал. В настоящее время АТП проводит проверку по данному факту. Если выяснится, что водитель действительно высадил из автобуса ребенка, то к нему и другим ответственным лицам будут применены соответствующие санкции», – говорится в сообщении от имении мэрии.

«Вот так у нас все с рук и сходит. Вместо того чтобы обновлять автопарк АТП, снабдили бы Школы города автобусами.

Во всех цивилизованных странах есть школьные автобусы, а мы живем в таком богатом регионе ( судя по рейтингам, 2 место занимаем), а дети вынуждены мерзнуть на остановках», – тут же отреагировали пользователи.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 22.10.21

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