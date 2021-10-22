За сутки на Ямале зафиксировано еще 128 случаев COVID-19

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 128 новых случаев COVID-19. Из них 106 – жители региона, 22 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 52 965.
По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 818 ямальцев. 111 в тяжелом состоянии, 25 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.
За прошедшие сутки медики зарегистрировали 3 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умер 731 ямалец.
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