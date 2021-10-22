95 процентов ямальцев, тяжело болеющих ковидом, не вакцинированы

На Ямале проанализировали информацию по заболеваемости ковидом. По данным медиков, количество пациентов с тяжелой формой заболевания увеличилось в два раза. В том числе регистрируется увеличение числа заболевших в возрасте моложе 30 лет, переносящих заболевание в тяжелой форме.

Привитые пациенты чаще переносят заболевание в легкой или средней форме и получают лечение амбулаторно. Лишь 3% от общего числа заболевших были вакцинированы и получали лечение в стационаре, это люди в возрасте старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями, после вакцинации которых прошло более 5-6 месяцев.

На сегодняшний день в реанимационных отделениях региона тяжелых пациентов, прошедших иммунизацию против COVID-19, – единицы.

«Мы проанализировали статистику по заболевшим за октябрь. У всех, кто поставил прививку, заболевание протекало легко, госпитализация требовалась в исключительных случаях. 97% пациентов, оказавшихся на больничной койке с тяжелым течением болезни, не вакцинированы. Это очень большая и говорящая цифра, дающая право делать выводы об эффективности российских вакцин от коронавируса», – прокомментировал ситуацию глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

На сегодняшний день болезнь все чаще поражает молодых пациентов. Среди умерших от коронавирусной инфекции есть пациенты моложе 30 лет. Заболеваемость коронавирусом в связи с распространением Дельта-штамма растет, также возрастает и потребность в кислороде, в госпитализации.

По имеющимся данным, во всех медицинских организациях округа в два раза увеличилось количество обращений за помощью.

Салехард, Елена Васильева

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