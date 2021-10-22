На Ямале продолжается подготовка к работе сезонных автотрасс

В Салехарде 22 октября обсудили работу зимников. Их, как и каждую предыдущую зиму планируется построить три: Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале, Коротчаево-Красноселькуп. Пока, к их обустройству даже не приступали. Среднесуточные температуры в районе Салехарда держится в районе ноля. До сих пор работает паромная переправа. Тем не менее, вопросы безопасности решили обговорить уже сейчас.

Планируется, что на въездах на сезонные дороги круглосуточно будут работать КПП. Кроме того, на их территории собираются организовать дежурство техники на время метелей и буранов. К тому же, выезд на «зимники» будет перекрываться при понижении температуры до экстремальным значений. Обычно, на сезонные дороги обычные автомобили перестают выпускать после того как температура опускается ниже -35 градусов.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 22.10.21

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