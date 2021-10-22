На Ямале чиновник и предприниматели украли 50 миллионов рублей, выделенных на культуру

В Приуральском районе ЯНАО следователи СК возбудили уголовное дело по статье «растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере». В нем подозревают начальника управления администрации и двих индивидуальных предпринимателей.

По данным следствия, в прошлом году начальник управления муниципального имущества администрации МО Приуральский район в ходе реализации национального проекта «Культура» в рамках государственной программы автономного округа «Основные направления развития культуры на 2014-2024 года», при пособничестве двух местных предпринимателей совершено хищение денежных средств из бюджета района в сумме 50 млн рублей.

Теперь чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы, а еще штраф до 1 миллиона рублей. Индивидуальные предприниматели проходит по той же статье, проходят как соучастники преступления.

Приуральский район, Александр Непомнящий

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