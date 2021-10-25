Осень, кажется, все: На Ямал идут морозы до минус 26 градусов по Цельсию

В северной части Ямала синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Серьезно испортится погода в Ямальском районе. Уже сегодня ожидается усиление ветра, его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Местные власти настоятельно просят жителей не выходить на открытую воду.

Заметное похолодание ожидается на всей территории округа. Ближе к среде столбики термометров опустятся до весьма морозных значений.Например, в Приуральском районе воздух остынет до минус 17 градусов. Морозно будет и в Новом Уренгое, в ночь на четверг там прогнозируется минус 26 по Цельсию.

Салехард, Александр Непомнящий

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