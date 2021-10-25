На Ямале на стройке рабочий сорвался со стропил и погиб. Возбуждено уголовное дело

В Приуральском районе ЯНАО после гибели рабочего СК возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Как установило следствие, 11 октября в селе Аксарка, столице Приуральского района, во время проведения строительных работ по возведению многоквартирного жилого дома строитель коммерческой организации сорвался со стропильной системы и упал на плиты перекрытия. Мужчина получил черепно-мозговую травму. Позднее он скончался.
Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Будет дана юридическая оценка действиям лиц, отвечающих за соблюдение правил безопасности.
Аксарка, Александр Непомнящий
Аксарка. Другие новости 25.10.21
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