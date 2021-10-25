Суточный прирост больных COVID на Ямале составил 132 человека

Ямальский оперштаб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 132 новых случая COVID-19. Из них 120 – жители региона, 12 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 53 539.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 906 ямальцев. 119 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 26 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики зарегистрировали 2 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерли 738 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 25.10.21

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