Еще 40 миллионов: Дело о коррупции в Приуральском районе ЯНАО прирастает эпизодами

В деле начальника муниципального имущества Приуральского района появились новые эпизоды. К 50 миллионам, присвоенным по коррупционной схеме, добавилось еще 40 миллионов рублей. Прокуратура готовит обвинительное заключение по статье «Растрата денежных средств в особо крупном размере».

Схема оказалась таже что в предыдущем эпизоде. Чиновнице помогли знакомые предприниматели. В первый раз администрация в лице начальника управления муниципального имущества администрации Приуральского района приобрела модульный «Дом Культуры» для села Катравож по завышенной стоимости. Причем в первом случае ущерб составил 50 миллионов рублей. Во втором случае, такое же модульное строение обошлось на 40 миллионов дороже реальной стоимости. Его установили в селе Белоярск.

Прокурор района материалы проверки направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Аксарка, Александр Непомнящий

Аксарка. Другие новости 25.10.21

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