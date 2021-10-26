На Ямале за сутки ковидом заболело 135 человек

Ямальский оперштаб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 135 новых случаев COVID-19. Из них 125 – жители региона, 10- вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее количество заболевших в округе с начала пандемии составило 53 491.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 883 ямальца, в том числе 115 – в тяжелом состоянии, 22 человека – на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки медики зарегистрировали 3 летальных исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 в ЯНАО умерл 741 человек.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 26.10.21

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