Главная паромная переправа ЯНАО остановится в последний день октября

В воскресенье, 31 октября, в 21.00 закроется паромная переправа Салехард-Лабытнанги. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Жителям, которые планировали воспользоваться услугами паромов, рекомендуется учесть информацию и планировать маршрут заранее.

После того как на реке появится достаточно толстый лед, на линию выйдут два судна на воздушной подушке «Нептун – 23». До этого добраться можно будет только вертолетом. Распутица может длится несколько недель.

Когда толщина льда будет безопасной для выхода людей на ледовую поверхность, дорожники приступят к намораживанию льда и обустройству ледовой переправы.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 26.10.21

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