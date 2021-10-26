На Ямале рассказали, как во время нерабочих дней будут работать детские сады

На Ямале в региональном департаменте образования подготовили разъяснение, как будет построена работа системы образования в объявленные президентом нерабочие дни. Напомним, они продлятся с 30 октября по 7 ноября.
Так, в детских садах Ямала с 1 по 3 ноября откроют дежурные группы. Основанием для приема ребенка в дежурную группу станет ходатайство от работодателя.
«Группы откроют для детей, чьи родители обеспечивают бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. Планируется, что около 4000 ребят будут посещать дежурные группы, это 10% от общей численности воспитанников на Ямале», – сообщила замдиректора окружного департамента образования Яна Весова.
В ямальских колледжах учебу в нерабочие дни приостановят. В аудитории студенты вернутся с 8 ноября. У Ямальских школьников каникулы уже идут. Первая четверть для них завершилась на неделю раньше из-за ситуации с ОРВИ и COVID-19.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 26.10.21
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