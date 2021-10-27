На Ямале чиновник отдавал подряды на выполнение работы конторе своего сына

На Ямале в результате вмешательства прокуратуры Приуральского района заместитель главы местной администрации уволен в связи с утратой доверия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, в ходе проверки было установлено, что чиновник, являясь членом комиссии по осуществлению закупок, в период с января 2018 года по настоящее время принимал участие в соответствующих заседаниях комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционах. Там распределялись лоты на выполнение различных видов работ и услуг для нужд администрации.

Победителем 11 аукционов на сумму более 6,5 млн рублей признавалась компания, основным учредителем которой являлся сын чиновника, и которой указанное должностное лицо органа местного самоуправления лично руководил до поступления на должность муниципальной службы.

Кроме того, он от имени муниципалитета подписывал контракты с данной организацией, принимал результаты выполненных работ и оказанных услуг. Вместе с тем, какие-либо меры по урегулированию конфликта интересов должностным лицом не принимались.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор района внес представление главе администрации Аксарковское.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к устранению выявленных нарушений, указанное должностное лицо уволено с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Салехард, Елена Васильева

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