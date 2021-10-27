На Ямале стоматологию защитили от террористов через прокуратуру и суд

На Ямале стоматологическую клинику в Пуровском районе защитили от террористов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Пуровского района провела проверку соблюдения требований антитеррористического законодательства ООО «Орион плюс». Установлено, что в медицинской организации с 2019 года по настоящее время паспорт безопасности не разработан, в должной мере антитеррористическая защищенность здания не обеспечена.
По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Кроме того прокуратурой в адрес руководства организации внесено представление, однако нарушения в установленный срок не были устранены.
В этой связи прокурор направил иск в суд с требованиями в срок не позднее 31.12.2021 провести категорирование объекта и разработать паспорт безопасности.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Салехард, Елена Васильева
Салехард. Другие новости 27.10.21
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