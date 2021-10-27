Ямалец убил шумного соседа, который мешал его матери

На Ямале мужчина до смерти убил соседа, который шумел и мешал его матери.
По данным следствия и суда, вечером 14 марта текущего года в городе Муравленко житель города Новый Уренгой, приехавший в гости к матери, вступил в конфликт с ее соседями. Причиной конфликта стали жалобы женщины на нарушение в ночное время общественного порядка мужчинами, проживающими в смежной квартире.
В ходе конфликта осужденный избил 61-летнего потерпевшего и его 47-летнего сына. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, пожилой мужчина скончался от полученных телесных повреждений в больнице. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Муравленко, Елена Васильева
Муравленко. Другие новости 27.10.21
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