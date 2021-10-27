134 случая Covid-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 134 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 122 из них зафиксированы у жителей региона, 12 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 53 625 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас в стационарах находится 889 ямальцев. У 115 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 29 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от Covid-19 умерли 744 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 27.10.21

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