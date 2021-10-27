В Тюменской области и на Ямале прогнозируют сильный ветер

Ветер скоростью в 8-13 м/с с порывами до 18 м/с ожидается в отдельных районах юга Тюменской области завтра днем, 28 октября. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки – снег, мокрый снег, дождь при температуре до +5 градусов. Будет облачно с прояснениями, сообщает Тюменское ЦГМС.

В ночь на 28 октября местами пройдет небольшой снег. Ветер – 5-10 м/с при температуре от -1 до -6 градусов

Сильный ветер ожидается и на Ямале. Уже сегодня погода испортится и ожидаются порывы до 20 метров в секунду, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Порывистый ветер до 12 метров в секунду ожидается в Пуровском и Тазовском районах, а в Красноселькупском – местами до 20 метров.

Тюмень, Александр Непомнящий

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