На фоне высоких цен на газ Путин призвал инвестировать в Ямал и его развитие

Активно инвестировать в развитие Ямала призвал Владимир Путин работающие в регионе добывающие компании. Глава государства выступил на эту тему на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал. Но его данным, запасы газа, спрос на который во всем мире значительно вырос, на Ямале превышают более 50 триллионов кубометров.

«На полуострове Ямал успешно реализуются масштабные проекты, разрабатывается самое крупное, Бованенковское месторождение. Добыча газа здесь будет вестись ещё не одно десятилетие – 100 лет, а может быть, и больше, – отметил Путин. – Кроме того, при участии наших зарубежных партнёров на Ямале запущены проекты по производству сжиженного природного газа. Уже действует завод «Ямал СПГ» мощностью 19 миллионов тонн в год, строится «Арктик СПГ-2», который будет ежегодно выпускать почти 20 миллионов тонн сжиженного природного газа. Под развитие этих центров с нуля построен арктический порт Сабетта. Эти и другие проекты по освоению российской Арктики позволят на долгую перспективу удовлетворять спрос на внутреннем и внешних рынках, будут вносить большой вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Евразийского континента».

Владимир Путин подчеркнул, что на глобальных рынках энергоресурсов спрос на газ очень высок, поэтому надо пользоваться моментом, чтобы развивать не только газодобывающую отрасль, но и регионы, где ведется добыча. «Необходимо сконцентрироваться на строительстве центров глубокой переработки сырья непосредственно в Ямало-Ненецком автономном округе. Важно вкладываться в инфраструктуру, в том числе транспортную, включая такие крупные, значимые проекты, как Северный широтный ход, железнодорожные подходы к порту Сабетта, дальнейшее обустройство Северного морского пути. Нужно активнее включаться в эту работу, инвестировать в инфраструктуру в общих интересах развития Ямала. Всё это создаст основу для уверенного, качественного, долгосрочного развития этого стратегически важного региона России», – отметил Путин.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 28.10.21

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