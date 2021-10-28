В одном из ямальских сел втридорога продавали лук, капусту и подсолнечное масло, пока не пришел прокурор

Существенное завышение цен на продукты первой необходимости обнаружила прокуратура Красноселькупского района в ходе спецпроверки в селе Красноселькуп.

Установлено, что индивидуальными предпринимателями на 120 % завышались цены на лук, яблоки, капусту, картофель, растительное масло и другие товары.

Прокурор района хозяйствующим субъектам внес представления об устранении нарушений закона, а также в отношении предпринимателей возбудил административные дела по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам их рассмотрения цены на продукты питания приведены в соответствие с требованиями закона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Красноселькуп, Елена Васильева

Красноселькуп. Другие новости 28.10.21

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