137 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 131 из них зафиксировали у жителей региона, 6 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 53 762 случая заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находится 917 человек. У 113 пациентов болезнь проходит в тяжелой форме. 22 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.
За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 в ЯНАО умерло 747 человек.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 28.10.21
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