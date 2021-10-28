Замдиректора государственной технической лаборатории на полученную взятку починил служебный автомобиль

В Ноябрьске под суд пойдет заместитель директора филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО» по ЯНАО. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, 30 сентября 2020 года обвиняемый оплатил частью полученной ранее от руководителя коммерческой организации взятки ремонт служебного автомобиля. После этого мужчина представил в бухгалтерию по месту работы ложные отчетные документы о ремонте автомобиля за личные средства. В результате мошеннических действий подозреваемый получил из кассы лаборатории денежные средства в сумме 18 тысяч рублей, причинив на указанную сумму материальный ущерб организации, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Кроме того, в суде в настоящее время рассматривается уголовное дело по обвинению заместителя директора в совершении коррупционных преступлений, квалифицируемых по ч.3 ст.290 УК РФ и п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ.

Как сообщалось ранее, в городе Ноябрьске, в 2019 и 2020 годах заместитель директора филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО» в ЯНАО, действуя в интересах коммерческой организации, у которой заключен договор с иным юридическим лицом на выполнение работ, связанных с рекультивацией земель, переработке нефтешлама и обустройству кустовых площадок на месторождениях нефти и газа, получил через посредников взятки от генерального директора ООО «СеверАвтоТранс» в виде денег в общей сумме более 350 тысяч рублей, за решение вопросов, связанных с получением положительного результата по протоколам испытаний, заключений нефтесодержащих отходов и твердых остатков от сжигания нефтесодержащих отходов и передачей отходов на утилизацию.

В ходе предварительного следствия с целью обеспечения решения суда наложен арест на имущество обвиняемого. Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по городу Ноябрьску.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Ноябрьска обвинительным заключением направлено в суд.

Ноябрьск, Елена Васильева

Ноябрьск. Другие новости 28.10.21

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